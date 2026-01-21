Урок мужества для школьников прошел в Можайске

В школе «Гармония» в Можайске состоялся «Урок мужества» для учеников 2-х и 3-х классов. Мероприятие приурочили к 84-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков — 20 января 1942 года.

Урок провели социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и руководитель местного отделения «Ассоциации ветеранов СВО» Александр Князев. Они напомнили детям о событиях трехмесячной оккупации и боях за освобождение Можайска.

Александр Князев провел параллель с современностью, отметив, что сегодня российские военнослужащие в зоне СВО продолжают дело своих дедов и прадедов, защищая родину. Галина Аксенова рассказала школьникам о великих полководцах и героях.

«Сегодня очень важный день. Это день нашей победы, нашей гордости и нашей славы», — обратилась Галина Аксенова к детям.

Школьники подготовили творческие номера: прочитали стихотворения о защитниках Отечества и исполнили песни. Хором была исполнена песня «В лесах под Можайском».

Участники отметили, что такие встречи помогают формировать у детей уважение к подвигу предков и ответственное отношение к исторической памяти.