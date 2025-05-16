Урок мужества для школьников прошел в кинотеатре «Рассвет» в Ногинске

Депутаты Богородского округа провели в ногинском кинотеатре «Рассвет» для учащихся школ Урок мужества, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в рамках реализации партийного проекта «Историческая память».

Встречу организовала фракция партии «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа. Перед школьниками выступили депутаты Павел Ермилов и Ольга Попова, исполнительный секретарь местного отделения партии Алексей Печенкин, а также ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, ветераны Вооруженных Сил России.

Ребятам показали фильмы, посвященные историческим событиям России, рассказали о героях-земляках. Школьники отвечали на вопросы и получали подарки.

Мероприятия подобного формата проводятся не впервые. Большое внимание уделяется героическим страницам истории нашей страны. Школьникам рассказывают о важных исторических событиях в стране, отвечают на вопросы, волнующие детей. Формат «Урока мужества» способствует не только углублению знаний о родном крае, но и формирует патриотическое сознание у молодежи.