Урок мужества для муниципальных работников провели в Лосино-Петровском

Руководитель отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции в Лосино-Петровском Алексей Трегубов провел встречу с сотрудниками муниципального предприятия. В рамках мероприятия, названного «Час мужества», он рассказал о современных мерах защиты от атак беспилотников и продемонстрировал обмундирование, используемое бойцами на передовой.

Сотрудники предприятия отметили, что общение с человеком, который прошел через участие в специальной военной операции, знает, как выживать в экстремальных условиях и справляться с потерей сослуживцев, дает возможность по-новому взглянуть на героизм наших защитников.

Многие участники выразили благодарность за организацию мероприятия. «Это была очень познавательная встреча. Я узнал много нового и ценного. Возможность лично пообщаться с человеком, защищавшим нашу Родину, — бесценный опыт», — отметил один из сотрудников.

Такие мероприятия помогают не только повысить уровень осведомленности, но и укрепляют уважение к подвигу наших военнослужащих.