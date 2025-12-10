Урок мужества для детей с ОВЗ прошел в Балашихе

Встреча прошла в школе № 8 в День героев Отечества. Ее посвятили российской армии, поколению воинов-освободителей, что защищают страну.

Школьникам напомнили историю памятной даты, которая была учреждена при императрице Екатерине II, а еще рассказали о значении героизма в разные эпохи. Кроме того, участники урока мужества почтили минутой молчания память павших солдат и офицеров, проявивших мужество и самоотверженность при исполнении боевого долга.

Вместе с педагогами и учениками на мероприятии присутствовала и руководитель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Ольга Бортновская.

«Особое внимание хочется уделить участникам СВО, достойно продолжающим традиции воинов-освободителей, защищая безопасность страны и мирную жизнь ее граждан. Уважение к их подвигу и поддержка их семей — важная часть патриотического воспитания подрастающего поколения», — отметила Ольга Бортновская.

Во время встречи школьники прочитали стихи о доблести и чести и исполнили патриотические песни.