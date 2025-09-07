Урок мужества для активистов «Движения первых» прошел в Зарайске

В Зарайске прошел урок мужества для активистов «Движения Первых», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата служит суровым напоминанием о важности готовности к любым чрезвычайным ситуациям и необходимости гражданской ответственности.

Руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Михаил Минаев и председатель местного отделения «Движения Первых» Станислав Орлов провели беседу с ребятами, акцентируя внимание не на подвигах прошлого, а на том, что каждый из них может сделать здесь и сейчас. Обсуждение касалось поведения в критических ситуациях: как не поддаваться панике, действовать по инструкции и, что особенно важно, помогать окружающим.

«Особое внимание было уделено первой медицинской помощи. Школьники на практике отработали навыки остановки кровотечения, оказания помощи при удушье и правильного сообщения о происшествии спасателям», — отметил Михаил Минаев.

Уроки мужества такого рода не ограничиваются теорией — они направлены на реальную подготовку молодежи. Участники учатся действовать в стрессовых ситуациях, что позволяет им не бояться, а быть готовыми к действиям. Помнить о трагедиях прошлого значит делать все возможное, чтобы они не повторялись в будущем.