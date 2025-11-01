Урок ко Дню волонтера Подмосковья прошел в гимназии №23 в Химках

В День волонтера Подмосковья в дошкольном отделении гимназии №23 Химок провели патриотическое мероприятие. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Мероприятие посвятили волонтерам Московской области. К участникам встречи присоединился председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

«В Химках в ряды волонтеров уже вступили тысячи неравнодушных жителей. Каждого участника движения отличают благородство, отзывчивость, большое и чистое сердце, а главное – готовность прийти на помощь в трудную минуту», – отметил Сергей Малиновский.

Химкинский волонтер Алексей Мягкий выступил перед участниками. Он рассказал об истории памятной даты и современном добровольчестве.

«Наши добровольцы плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи для защитников, собирают и доставляют гуманитарную помощь участникам СВО, жителям Донбасса и Курской области, оказывают поддержку семьям военнослужащих», – подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.

Особое внимание на встрече было уделено поддержке военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции.