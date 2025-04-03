Урок ко Дню единения Белоруссии и России прошел в Богородском округе

Участники молодежного клуба «Вдохновение» приняли участие в мероприятии, которое было посвящено Дню единения народов Белоруссии и России. Оно прошло в рамках «Урока живой истории» в Буньковском сельском доме культуры.

Спикером встречи выступил ветеран военной службы, полковник юстиции в запасе Сергей Бычков. Он рассказал о событиях и военных операциях, которые произошли во время Великой Отечественной войны на территории Белоруссии, Украины, и России. Поговорили о значении единства соседних народов. Участники встречи совершили экскурс в памятные исторические времена от древней Руси до Российской Федерации.

В завершение встречи Сергей Бычков рассказал о помощи нашим защитникам в зоне СВО, показал награды, которыми сейчас отмечают бойцов за подвиги и мужество на фронте.



Около 200 мероприятий, посвященных Дню Победы, пройдут в Богородском округе в апреле и в мае. Более 400 ветеранов в муниципалитете награждены медалями в честь юбилея Победы. Их вручают не только непосредственным участникам войны, но и бывшим узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, а также тем, кто трудился в тылу.