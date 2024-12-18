Урок китайского языка для детей бойцов СВО прошел в Лосино-Петровском

В общественной приемной отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский вновь стартовали занятия по китайскому языку для детей из семей участников специальной военной операции. Инициатива реализуется в рамках партийного проекта «Культура малой родины» и направлена на поддержку подрастающего поколения, а также расширение его образовательных возможностей.

На этих уникальных уроках юные участники изучают не только основы китайского языка, такие как базовые фразы и выражения, но и постигают более сложные аспекты, включая написание иероглифов, их значение и правильное использование в повседневной жизни. Особое внимание уделяется культурным особенностям общения: дети учатся приветствовать друг друга с уважением, выражать добрые пожелания и вести диалог на китайском языке.

«Мы рады, что благодаря нашей инициативе дети из семей участников СВО получают прекрасную возможность расширить свои знания, почувствовать поддержку и внимание со стороны общества. Это безусловно имеет огромное значение для морального духа и воспитания подрастающего поколения», — отметил куратор проекта «Культура малой Родины» Алексей Дьяконов.

Занятия проходят в теплой и дружеской атмосфере, что способствует не только успешному обучению, но и укреплению взаимодействия между участниками. Дети с увлечением осваивают новый язык, погружаясь в культуру Китая, что помогает им расширять кругозор и развивать новые навыки.

Инициатива получила положительные отзывы как от родителей, так и от самих ребят. Такие проекты не только способствуют образовательному развитию детей, но и подчеркивают важность внимания к семьям наших защитников, создавая атмосферу заботы и поддержки.