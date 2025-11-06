Урок к Международному дню борьбы с фашизмом и расизмом прошел в Химках

В гимназии № 9 города Химки 5 ноября состоялся открытый урок, приуроченный к Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. В мероприятии приняли участие школьники, их родители и учителя.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что эта дата — напоминание о страшном уроке, который преподала история.

«Мы должны говорить об этом с нашими детьми, чтобы не допускать в обществе даже малейших проявлений притеснения, ксенофобии и ненависти. Уважение к человеку, вне зависимости от его национальности и веры — это та основа, на которой строится здоровое и сильное государство», — добавила народный избранник.

Участникам также рассказали о причинах установления Международного дня против фашизма. Массовый погром евреев — «Хрустальная ночь» — произошел в ночь 9 ноября 1938 года в нацистской Германии. Разбитые витрины, сожженные синагоги и сотни жертв стали символом ужаса нацизма. Этот день стал напоминанием о трагедии и предупредительным знаком для всего мира.

«Сегодня, когда бойцы в ходе специальной военной операции вновь сражаются с нацизмом, защищая интересы страны, наш долг в тылу — быть единым и сплоченным обществом. Мы не имеем права допускать внутри страны никакого неравенства и вражды. Наша сила — в единстве, и враг это знает», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Этот открытый урок, посвященный Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма, является частью ежегодных мероприятий, проводимых в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула, что их главная задача — соединить разные поколения на основе общих ценностей: любви к Родине, своему городу, уважения к истории и культуре России.