Урок истории ко Дню победы русской армии при Выборге прошел в Химках

Открытый урок истории, посвященный Дню победы русской армии при Выборге в 1710 году, провели в Химках. Мероприятие организовали в «Тридцать первой школе».

Слушателями открытой лекции по истории стали учащиеся, педагоги и участники клуба «Активное долголетие».

«Встреча прошла увлекательно и познавательно. Ребята и взрослые узнали для себя много нового. Такие мероприятия помогают нам не забывать историю и гордиться подвигами предков», — сказал муниципальный депутат Артур Каримов.

После теории присутствующие приступили к практике. Участники мероприятия присоединились к акции «Письмо солдату» и написали строчки, адресованные военнослужащим. Вместе с окопными свечами их передадут волонтерам, а после на фронт.

«История — это фундамент, на котором строится единство народа. Давайте не будем забывать наших предков и ценить это время, когда над нашими головами мирное небо», — поделилась муниципальный депутат Юлия Мамай.

Открытый урок истории стал частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках с июля прошлого года. Ее главная цель — сохранить историческую память России.