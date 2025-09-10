Журналист Доренко предсказал конфликт России и Европы за семь лет до СВО

Журналист Сергей Доренко предвидел глобальные события, включая конфликт на Украине. Фрагмент беседы, записанный 10 лет назад, опубликовала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская.

Он назвал Украину взрывным механизмом передела Европы и «войны против России».

Доренко предсказал, какими последствиями обернется гражданская война на Украине. По его словам, если боевые действия против мирного населения Донбасса продолжатся, это приведет к заключению формального мира, который потом перерастет в более масштабный конфликт.

«Спустя пару лет войны, пару президентов в Киеве очередной украинский президент, как упырь, булькая кровью своих сограждан, подпишет мир», — сказал Доренко, имея ввиду 2025 год.

Журналист назвал виновных в разжигании войны. Доренко заявил, что Лондон любой ценой станет мешать созданию Европы с Германией и Россией во главе.

Сергей Доренко умер 9 мая в 2019 году, когда ехал на мотоцикле. Перед гибелью он ездил к другу в Ярославскую область.