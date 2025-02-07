Управляющие компании Лобни передали гуманитарную помощь бойцам СВО
Жители муниципалитета продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции. Очередную партию гуманитарного груза собрали управляющие компании городского округа.
Организация «Монолит» передала партию вещей, необходимых военнослужащих на фронте. Управляющая компания также помогла волонтерам Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей, отремонтировав стол в пункте сбора гуманитарной помощи, расположенной на Мирной улице.
Не остались в стороне и сотрудники управляющей компании «Долмастер». Они отправили землякам в зону спецоперации бензиновый генератор, который незаменим в зимнее время. С его помощью бойцы обогревают жилище и готовят пищу.
Напомним, что в Лобне, как и во всем Подмосковье, проходит акция «Доброе дело — нашим защитникам». До 12 февраля все желающие могут принести вещи для бойцов СВО: технику и специальное оборудование, инструменты, одежду и обмундирование, средства личной гигиены и медикаменты, одноразовую посуду и продукты питания.
Пункт приема работает в Лобне на базе Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» по адресу: улица Физкультурная, 14. Время работы: будние дни с 11:00 до 17:00.