Управляющие компании Лобни передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Организация «Монолит» передала партию вещей, необходимых военнослужащих на фронте. Управляющая компания также помогла волонтерам Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей, отремонтировав стол в пункте сбора гуманитарной помощи, расположенной на Мирной улице.

Не остались в стороне и сотрудники управляющей компании «Долмастер». Они отправили землякам в зону спецоперации бензиновый генератор, который незаменим в зимнее время. С его помощью бойцы обогревают жилище и готовят пищу.

Напомним, что в Лобне, как и во всем Подмосковье, проходит акция «Доброе дело — нашим защитникам». До 12 февраля все желающие могут принести вещи для бойцов СВО: технику и специальное оборудование, инструменты, одежду и обмундирование, средства личной гигиены и медикаменты, одноразовую посуду и продукты питания.

Пункт приема работает в Лобне на базе Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» по адресу: улица Физкультурная, 14. Время работы: будние дни с 11:00 до 17:00.