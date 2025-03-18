Управляющая компания в Балашихе провела ремонт в квартире семьи бойца СВО

Администрация Балашихи совместно с коммунальными службами провела ремонт в квартире матери мобилизованного военнослужащего. Работы включали обновление кухни, коридора и ванной комнаты: отштукатуривание стен, поклейку обоев, укладку ламината, обновление электропроводки и установку новых дверей.

Ольга Вячеславовна, мать мобилизованного рядового Константина М., обратилась в военкомат, где ей предоставили контакты местного Центра поддержки участников СВО и их семей. Специалисты Центра предложили различные виды помощи, включая продуктовые наборы и консультации с психологом. Позже с женщиной связались представители управляющей компании и предложили сделать ремонт.

«Когда мой сын только ушел на фронт, было очень тяжело. Сотрудники Центра поддержки оказали мне неоценимую помощь, в том числе организовали ремонт в квартире. Спасибо большое всем, кто помог!» — сказала Ольга М.

Рядовой Константин М. уже третий год находится на СВО. За это время он получил четыре медали и благодарственное письмо, которое в ближайшее время будет передано его семье.

В Балашихе семьям военнослужащих помогают волонтеры, а также члены местного Комитета семей и воинов Отечества. Родственникам бойцов оказывают психологическую, юридическую и гуманитарную помощь. Также в округе работает местное отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области, возглавляемое полковником запаса Виталием Белым.

Центр поддержки участников СВО и их семей в Балашихе работает с 9:00 до 19:00 без выходных по адресу: Московский проезд, 13. Телефон для справок: 8 (901) 584-02-70.