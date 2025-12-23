Университет «Дубна» передал гумпомощь в зону СВО

Встреча с волонтером Натальей Калугиной состоялась в учебном заведении накануне. На ней активисты передали посылку для военнослужащих.

Маскировочные сети и окопные свечи, которые сделали сами, передали Наталье студенты и куратор студенческого патриотического клуба «Молодая Россия» Юрий Моталов. Кроме того, активисты ходили в Полис-лицей, где дети сделали праздничные письма-открытки в виде елочек с поздравлениями для бойцов.

«Университет „Дубна“ не только наша кузница кадров, но и место, где учатся молодые граждане, достойные своей страны. Слежу за успехами ребят и желаю им новых достижений», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что представители «Молодой России» также проводят открытые уроки и патриотические игры, участвуют в городских мероприятиях и более двух лет помогают военнослужащим.