Уникальный центр поддержки бойцов СВО открылся в Истре

Центр комплексной поддержки военнослужащих и членов их семей «Щит СВО» открылся в Истре не так давно, но уже очень востребован среди ветеранов специальной военной операции на СВО. Недавно там прошло торжественное награждение.

Государственные награды вручили бойцам, которые вернулись домой после ранений. Роман Шатохин получил орден Мужества, Алексей Гусев удостоен медали «За храбрость». Сейчас они проходят реабилитацию после увольнения с военной службы.

Центр «Щит СВО» открылся специально для реальной помощи участникам специальной военной операции: от юридической до психологической. Сотрудники помогают оформить все необходимые документы и положенные выплаты по ранению. Находится центр по адресу: город Истра, улица Володарского, дом № 7.

Здесь в режиме «одного окна» принимают представители государственного фонда «Защитники Отечества», Истринского отделения Ассоциации ветеранов СВО, МФЦ, военного комиссариата, а также квалифицированную помощь бойцам и их семьям оказывают адвокаты и психологи.