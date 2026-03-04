Уникальный мемориал в память о героях СВО откроют в Истре

Работы стартовали в 2024 году с утверждения концепции и отливки скульптур. Осенью того же года в основание часовни заложили «Капсулу памяти» — символ общей молитвы и благодарности.

В Истре завершается строительство мемориального комплекса в память о погибших в зоне специальной военной операции. Архитектурный ансамбль на Аллее Славы почти готов: уже возведены часовня и мемориал, полностью завершить объект планируют в этом году.

Часовня высотой 18 метров выполнена в классическом стиле, ее купола с орлами и крестом были освящены в декабре 2025 года. Внутри продолжается отделка, центральным образом станет мозаика Августовской Божией Матери. Рядом уже установлена бронзовая скульптурная композиция на постаменте из черного гранита и белого мрамора.

В ближайшее время на мемориале появятся имена жителей Истринского округа, погибших в зоне СВО.