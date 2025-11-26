Уникальный экспонат передали в Ассоциацию ветеранов СВО в Орехово-Зуеве

Один из участников операции «Поток-3» по освобождению города Суджи в Курской области передал руководителю местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Вячеславу Шаронову спасательную маску. Эти изделия производят на заводе в Орехово-Зуеве.

На маске участник операции оставил надпись «Сделаем все, чтобы Россия жила». Вячеславу Шаронову также передали фотографию бойца, запечатленного в этот важный момент.

Российские военнослужащие для освобождения Суджи совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ через трубу газопровода, обустроив подземный ход в тылу противника. Они использовали такие спасательные маски для защиты от газа.

Этот уникальный экспонат займет свое почетное место в военно-патриотическом центре «Русичи» в Орехово-Зуеве. Среди ценных вещей, привезенных из зоны СВО, также есть шевроны, флаги и другие символы, отражающие боевой путь и дух участников боевых действий.