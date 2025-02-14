Уникальную гусеничную платформу с турелью разработали в России

«Кулибин-клуб» Народного фронта объединил людей для совместного изобретения. Усилиями подмосковных разработчиков гусеничной платформы «Варан» и изобретателей автоматизированной турели из Шуи создали уникальный робототехнический комплекс.
Управлять им можно с дистанции до 15 километров как днем, так и ночью. Турель позволяет установить любой пулемет из линейки концерна «Калашников», есть и крепление для тепловизора. На гусеничную платформу можно смонтировать любое оборудование и выполнять широкий спектр задач — от радиоэлектронной борьбы до разминирования территории.
«Основная задача нашей установки — подъехать максимально близко к позиции врага, найти цель и уничтожить ее», — рассказал представитель Народного фронта в Ивановской области Владимир Крупин.
В ближайшее время первые образцы нового комплекса отправятся на передовую для испытаний в боевых условиях.
«Кулибин-клуб» выбирает и поддерживает лучшие разработки отечественных инженеров. Благодаря этому на передовую поставили тысячи единиц уникальной техники.
Бывшего первого замгубернатора ХМАО задержали за взятку в особо крупном размере
Живодер из Набережных Челнов выбросил котят бывшей жены с восьмого этажа
В США критически отнеслись к решению Румынии отменить выборы
Мошенники заставили пенсионера облить работницу банка зеленкой
Вопросы содержания территории обсудили с РЖД на совещании в Одинцове
Депутат из Ногинска подарил экипировку спортсменам в поселке Зеленый
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте