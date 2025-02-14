Уникальную гусеничную платформу с турелью разработали в России

«Кулибин-клуб» Народного фронта объединил людей для совместного изобретения. Усилиями подмосковных разработчиков гусеничной платформы «Варан» и изобретателей автоматизированной турели из Шуи создали уникальный робототехнический комплекс.

Управлять им можно с дистанции до 15 километров как днем, так и ночью. Турель позволяет установить любой пулемет из линейки концерна «Калашников», есть и крепление для тепловизора. На гусеничную платформу можно смонтировать любое оборудование и выполнять широкий спектр задач — от радиоэлектронной борьбы до разминирования территории.

Народный фронт
Фото: Народный фронт
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Народный фронт
Фото: Народный фронт
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Народный фронт
Фото: Народный фронт
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«Основная задача нашей установки — подъехать максимально близко к позиции врага, найти цель и уничтожить ее», — рассказал представитель Народного фронта в Ивановской области Владимир Крупин.

В ближайшее время первые образцы нового комплекса отправятся на передовую для испытаний в боевых условиях.

«Кулибин-клуб» выбирает и поддерживает лучшие разработки отечественных инженеров. Благодаря этому на передовую поставили тысячи единиц уникальной техники.

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