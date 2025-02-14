Уникальную гусеничную платформу с турелью разработали в России

Управлять им можно с дистанции до 15 километров как днем, так и ночью. Турель позволяет установить любой пулемет из линейки концерна «Калашников», есть и крепление для тепловизора. На гусеничную платформу можно смонтировать любое оборудование и выполнять широкий спектр задач — от радиоэлектронной борьбы до разминирования территории.