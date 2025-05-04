Иностранные наемники были самыми жестокими к жителям Курской области во время оккупации территорий украинскими военными. Об этом РИА «Новости» заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что наемники убивали мирных жителей без разбора — женщин, детей, мужчин, пожилых людей, стремясь уничтожить как можно больше русских.

Также командир «Ахмата» подчеркнул, что даже некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины предупреждали местных жителей о приближении наемников и советовали им спрятаться.

Ранее RT сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» предотвратили новую попытку украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области.