Уничтожение плакатов в поддержку СВО предложили наказывать пятью годами тюрьмы

В России предложили ужесточить наказание за повреждение имущества по мотивам ненависти к определенной социальной группе. Тюремный срок за поджог военкоматов и уничтожение плакатов в поддержку СВО могут увеличить с двух до пяти лет, сообщила пресс-служба Госдумы .

Законопроект внесла группа из 11 депутатов и трех сенаторов, среди которых председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Они разработали изменения в часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса России с тем, чтобы усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества «по экстремистским мотивам» — из-за политической, идеологической, национальной, религиозной вражды, а также ненависти в отношении какой-либо социальной группы. В пояснительной записке авторы объяснили, что таких преступлений стало больше. Например, участились случаи уничтожения визуальной информации о поддержке СВО на зданиях и машинах. По действующему законодательству хулиганам назначали до двух лет тюрьмы, парламентарии предложили увеличить срок до пяти.

В 2023 году жителя Подмосковья приговорили к 13 годам колонии за попытку поджечь здание военкомата в Луховицах и скрыться за границей. Ему вменили совершение теракта и публичные призывы к терроризму.