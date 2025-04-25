Умерла раненная при ударе ВСУ по Лисичанску девочка

Одна из девочек-близняшек, раненных при атаке ВСУ на Лисичанск, умерла в больнице. Ее сестра находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что врачи сделали все ради спасения ребенка, но, к сожалению, раны оказались несовместимыми с жизнью.

После обстрела ВСУ 23 апреля пострадали четыре человека, в том числе две девочки-близняшки. Также в больницу с осколочными ранениями доставили пожилую женщину. Ее состояние стабилизировали. Еще одна пострадавшая в момент обстрела находилась в машине и получила легкие ранения.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее заявил, что за неделю в России от ударов ВСУ погибли 15 мирных жителей, двое из которых — дети.