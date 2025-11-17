Ульяновские чаты атаковали фейковым видео с губернатором

В Сети завирусилось видео с участием якобы губернатора Ульяновской области Алексея Русских. На кадрах он сравнивает уровень безопасности и финансирование Москвы, Санкт-Петербурга и Ульяновской области.

Фейк

В соцсетях и мессенджерах распространили видеоролик, на котором внешне и голосом похожий на губернатора Ульяновской области Алексея Русских делает заявления о сравнении финансирования и уровня безопасности этого региона, Москвы и Санкт-Петербурга.

В видео он еще раз озвучивает, что в Ульяновской области интернет отключат до победы в СВО.

Правда

ЦУР Ульяновской области в официальном Telegram-канале опубликовал опровержение. В действительности видеоряд сфабриковали с помощью современных технологий с использованием специализированных нейросетей.

«Речь Алексея Русских сгенерировали с помощью технологий искусственного интеллекта и наложили на видеоряд, взятый фейкоделами из личных аккаунтов губернатора. Искажение фактов на тему отключения мобильного интернета в Ульяновской области используется злоумышленниками для наведения панических и негативных настроений в обществе и не соответствует действительности», — заявили в ЦУР.

Также жителей Ульяновской области призвали не поддаваться на провокации. Администраторов и владельцев информационных ресурсов убедительно попросили не публиковать материалы подобного рода.

В ЦУР Ульяновской области напомнили основные официальные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах.

Оригинальное видео, по которому создали дипфейк, сняли 30 января 2024 года во время работы губернатора Ульяновской области в Майнском и Вешкаймской районах.

