Украину уличили в привлечении иностранных СМИ для постановочной съемки с пленными

РИА «Новости»: ЦИПсО привлек иностранные СМИ для постановочного видео с пленными

Фото: pxhere.com

Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины привлекли иностранных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, чтобы обвинить ВС России в обстреле Курской области. Об этом сообщил РИА «Новости» источник с места событий.

По словам собеседниками агентства, пленных из числа гражданских и военных привезли в Сумскую областную больницу, где на камеры иностранных журналистов им оказали помощь.

«После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», — заявил он.

По данным источника, от заложников требовали выражать благодарность за «освобождение». Некоторых «участников съемок» после увезли из больницы.

Цель этих постановочных репортажей, как пояснил собеседник агентства, заключается в попытке обвинить ВС России в ударах по собственному населению и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

В самом медучреждении находится большое количество раненых украинских военных.

«Система здравоохранения области уже не справляется, раненых слишком много», — добавил источник.

Ранее фейком оказалась новость о том, что в Херсонской области якобы мобилизуют женщин, имеющих медицинское образование из-за ситуации в Курской области.

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