Украину накрыла новая волна российских ракет: куда бьют снаряды прямо сейчас
УНИАН сообщил о новой волне ракетного удара утром 30 октября
Утром 30 октября ВС России продолжили массированную атаку на военные и энергетические объекты на Украине. О новой волне ракет сообщило местное издание УНИАН.
Одна группа направляется на Киевскую область, другая — на Винницкую в западном направлении, уточнили журналисты.
Российские каналы также сообщают о продолжении массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины — с применением «Калибров», «Кинжалов», «Искандеров», крылатых ракет и БПЛА.
«Сейчас над Украиной более 100 дальнобойных беспилотников. В небе шесть стратегов Ту-95МС», — отметили источники Mash.
Почти во всех регионах республики начались экстренные отключения света, сообщили в Минэнерго страны.