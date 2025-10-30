Украину накрыла новая волна российских ракет: куда бьют снаряды прямо сейчас

УНИАН сообщил о новой волне ракетного удара утром 30 октября

Фото: РИА «Новости»

Утром 30 октября ВС России продолжили массированную атаку на военные и энергетические объекты на Украине. О новой волне ракет сообщило местное издание УНИАН.

Одна группа направляется на Киевскую область, другая — на Винницкую в западном направлении, уточнили журналисты.

Российские каналы также сообщают о продолжении массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины — с применением «Калибров», «Кинжалов», «Искандеров», крылатых ракет и БПЛА.

«Сейчас над Украиной более 100 дальнобойных беспилотников. В небе шесть стратегов Ту-95МС», — отметили источники Mash.

Почти во всех регионах республики начались экстренные отключения света, сообщили в Минэнерго страны.

