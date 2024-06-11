Украинцев предупредили о грядущих веерных отключениях света

Веерные отключения электричества являются необходимой мерой в связи со значительными повреждениями в энергосистеме Украины. Перебои со светом продлятся еще два-три года, заявил 24tv.ua директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он спрогнозировал, что зимой на Украине электричество будут отключать до 10 часов в день. По его словам, страна лишилась более девяти гигаватт генерирующих мощностей из 18 гигаватт, которые были ранее.

Харченко констатировал, что электроэнергии катастрофически не хватает для покрытия текущих нужд даже с учетом летнего времени. Эксперт подчеркнул, что для восстановления энергосистемы потребуется около двух лет. Он добавил, что стране к ближайшей зиме для восполнения дефицита электричества придется отремонтировать поврежденные объекты и запустить законсервированные ТЭЦ.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ назвал социальной катастрофой перебои со светом в жилом массиве Позняки в Киеве. Он рассказал, что электричество здесь включают всего на пару часов ночью и днем.