Командованию ВСУ следует дать отпор Североатлантическому альянсу, из-за которого начался конфликт с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, именно НАТО является виновником бед, которые обрушились на Украину.

«НАТО спровоцировал братоубийственный конфликт и принес разруху на Украину», — указал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что у ВСУ есть возможность «положить конец варварской политике американцев». По его словам, для этого Украине необходимо устроить «крестовый поход» против альянса, являющегося врагом для будущего.

Шеремет призвал украинских военных прогнать западных оккупантов и вернуться к сотрудничеству с Россией.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО. По его мнению, после конфликта страна может остаться вне альянса.