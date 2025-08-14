Пойманных за дезертирство украинских военных отправляли в специальный лагерь, где каждый десятый сбежал из элитного батальона К2. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал вступивший в Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря бывший боец ВСУ с позывным Сова.

Он пояснил, что сам побывал в таком лагере и после перешел на сторону российских войск. Боец подчеркнул, что всего там находились 500 человек.

«Всех держали в одном здании. И контрактники, и мобилизованные, все подряд были там. Некоторые подразделения были такие, как легендарная К2. Они старались своих возвращать к себе назад. Лично там видел где-то человек 50 из К2», — рассказал Сова.

Боец пояснил, что дисциплина в лагере больше напоминала тюрьму, все контролировалось вооруженными боевиками.

После освобождения он вошел поступил в добровольческий отряд из уроженцев Запорожской области, выступающих на стороне российских войск.

В минувшую среду, 13 августа стало известно о массовом отказе боевиков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ выдвигаться на передовую. Причиной самовольства украинских военных стало долгое отсутствие ротации.