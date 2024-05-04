Украинский военный убил сослуживца в Херсонской области за съемку | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 22:43 Украинский военный убил сослуживца в Херсонской области за съемку РИА «Новости»

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Украинский военный лишил жизни боевого товарища в Херсонской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua», сославшись на правоохранительные органы.

По данным журналистов, происшествие случилось 2 мая, рядом с лесополосой, где расположены позиции военных Украины. Там заметили мужчину, который снимал на камеру смартфона местоположение бойцов.

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Когда телефон «фотографа» проверяли, он попытался уехать на машине. В итоге один из военных, который участвовал при задержании неизвестного, выстрелил по автомобилю и ранил уехавшего человека. От полученных травм он скончался.

Позже выяснилось, что мужчина тоже был военным. Зачем ему потребовалась фотографировать позиции сослуживцев — пока не установили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Военнослужащему, который выстрелил в бойца, грозит от семи до 15 лет заключения.

Ранее беспилотник России заснял, как военный ВСУ застрелил тяжелораненого товарища. Они находились рядом с подбитым танком Leopard.