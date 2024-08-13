Украинский пленный рассказал, как его и сослуживцев захватывали в Курской области
Солдат ВСУ: бойцы попадали в плен почти сразу после захода в Курскую область
Попавшие в плен в Курской области украинские военные на допросе сообщили, что находились на территории России всего около суток. Видео допроса опубликовало РИА «Новости».
По словам пленных, они пересекли границу области примерно за сутки до того, как их задержали. На приграничные территории России они попали в составе группы из семи человек.
«Кравчук Петро… Второй день. Мазур Кирило Михайлович», — представились мужчины.
Отдельно они обратили внимание на нормальное обращение с ними в плену, предоставление воды.
В минувший понедельник, 12 августа, в Минобороны сообщили о том, что украинские войска за все время боевых действий на Курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.