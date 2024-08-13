Украинский пленный рассказал, как его и сослуживцев захватывали в Курской области

Солдат ВСУ: бойцы попадали в плен почти сразу после захода в Курскую область

Попавшие в плен в Курской области украинские военные на допросе сообщили, что находились на территории России всего около суток. Видео допроса опубликовало РИА «Новости» .

По словам пленных, они пересекли границу области примерно за сутки до того, как их задержали. На приграничные территории России они попали в составе группы из семи человек.

«Кравчук Петро… Второй день. Мазур Кирило Михайлович», — представились мужчины.

Отдельно они обратили внимание на нормальное обращение с ними в плену, предоставление воды.

В минувший понедельник, 12 августа, в Минобороны сообщили о том, что украинские войска за все время боевых действий на Курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.