Украинский командир пожаловался на недееспособных новобранцев

Командир роты Баранов: набранные по мобилизации новобранцы ВСУ еле ходят

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Мобилизация на Украине нацелена на количество, а не на качество личного состава. Многие новобранцы едва передвигаются, сообщил в эфире телемарафона на канале «1+1» командир роты 130-го батальона территориальной обороны с позывным Кэп Виктор Баранов.

Военнослужащий раскритиковал работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он сказал, что они стремились мобилизовать как можно больше человек, не обращая внимание на психическую и физическую непригодность к службе. Баранов сказал, что из 45 отправленных к нему новобранцев 10 человек через три дня пришлось вернуть в тыл.

«Они едва ходят и теряют сознание», — пожаловался командир.

Баранов рассказал о случае с тактическим медиком. Мужчина наложил турникет и потерял сознание.

Командование ВСУ отправляло инвалидов и тяжело раненых бойцов под Артемовск. Один из них записал видеообращение с жалобой на отказ в операции.

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