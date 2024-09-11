Бежавшие от украинских боевиков жители Курской области попали под прицельный огонь вражеской бронированной машины пехоты. Об этом со ссылкой на съемку с разведывательного дрона бойцов 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, съемку беспилотник вел 7 августа, но доступ к ней получили только сейчас, потому что военные находились в окружении.

Под прицельную стрельбу украинских боевиков попала группа из 10 мирных жителей, которые двигались в сторону села Новоивановка Суджанского района Курской области. Люди шли по полям и дорогам. Когда раздались первые взрывы они разбежались. После огонь по гражданским открыл украинский БМП.

О том, что боевики ВСУ держали под постоянным огнем дороги, по которым жители приграничных областей Курской области могли эвакуироваться в конце августа сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Он пояснил, что из-за обстрелов к границе не стали присылать автобусы, чтобы не допустить большого количества жертв. Жители покидали свои села на личных автомобилях, машинах, предоставленных добровольными народными дружинами или администрациями, а также пешком.