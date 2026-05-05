Украинский беспилотник влетел в жилой дом в Энергодаре

Энергодар подвергся множественным атакам ВСУ, один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Максим Пухов, опубликовав фото жилого дома с выбитыми окнами на верхних этажах.

«Тяжелый день. Город подвергается множественным атакам ВСУ, сохраняется высокая угроза новых ударов. Зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом», — уточнил он.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Пухов также попросил горожан не подходить к окнам и оставаться в безопасных местах.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские боевики не менее семи раз атаковали беспилотниками Энергодар. Часть БПЛА уничтожили на подлете к городу, но повреждения получили машины и гражданская инфраструктура. Кроме того, пожилая женщина получила ранение при атаке в районе многоквартирного дома.