Украинских солдат в Краматорске стало больше, чем местных жителей

ТАСС: в Краматорске, Славянске и Северске солдат ВСУ больше, чем мирных жителей

В оставшихся на временно подконтрольной Украине территории ДНР крупных городах солдат ВСУ стало больше, чем мирных жителей. Об этом сообщил ТАСС пленный украинский военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Норик Окопов.

«Краматорск, Северск, Славянск — <…> там очень много военных наших стоят», — отметил он.

По словам пленного, местные жители стараются с ними не контактировать.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал РИА «Новости», что ВСУ долго готовились к обороне Славянска и Краматорска и так просто не отдадут эти города.

Российской армии предстоит либо вести тяжелые бои, либо попытаться организовать новое окружение, чтобы вынудить украинских военных отойти, добавил он.