Украинские военные спрятали немногочисленные оставшиеся гаубицы «Три топора»

«[Гаубицы М777 калибра] 155 миллиметров — „Три топора“ — работают в ответ, но их осталось очень мало. И их не выгоняют, потому что мы их уничтожаем», — заявил он.

По словам бойца, чаще всего ВСУ использовали в контрбатарейной борьбе ударные беспилотники. Для защиты от дронов российские военные поставили на САУ «Гиацинт» дополнительную защиту, чтобы сброшенная противником граната сдетонировала как можно дальше от корпуса машины.

Украина получила М777 от США, первые поставки организовали в 2022 году. Российские войска неоднократно уничтожали гаубицы, например, на Купянском направлении и в Херсонской области.