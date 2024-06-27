Пленный Кэрэкеша: в подразделениях РХБЗ ВСУ вдвое меньше военных, чем положено

В подразделения радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины мобилизовали вдвое меньше военнослужащих, чем положено по документам. Военнопленный Виктор Кэрэкеша сообщил об этом РИА «Новости» .

Будучи новобранцем, украинец попал в 14-ую механизированную бригаду. Его определили в подразделение химзащиты, которое испытывало сильный кадровый голод.

«Нас было 13 человек в РХБЗ, а должно быть 30», — сказал боец.

Украинские войска после провалившегося контрнаступления 2023 года столкнулись с нехваткой снарядов. Они стали чаще использовать американские системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитные ракетные комплексы Patriot, из-за чего впали в зависимость от западной военной помощи.