Марочко: ВСУ саботируют приказы о штурме у Волчанска

Военнослужащие ВСУ стали саботировать приказы о штурме позиций росссийских бойцов в районе населенного пункта Волчанск. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил РИА «Новости» .

«Вместо активных штурмовых действий боевики применяют в большей степени оборонительную тактику», — сказал он.

Из перехваченных данных, уточнил Марочко, стало известно, что украинские военные объясняют свои действия нехваткой личного состава, материально-технических средств и неблагоприятными метеоусловиями. По факту саботажа украинский штаб начал инспекционную проверку.

Ранее на Украине признали крупные проблемы с тактикой у ВСУ. Укранским бойцам остается только «затыкать дыры», сказал боец с позывным Купол. Бригады ВСУ, составляющие линию фронта на Донбассе, не выдерживают давления и не могут остановить продвижение ВС России.