Командир взвода Лев: солдаты ВСУ пили чай, когда ВС России зашли в Косовцево

Украинские военные в одном из домов в Косовцево Запорожской области пили чай, когда появились российские штурмовики. Об этом ТАСС рассказал командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Лев.

«Мы зашли в дом, они [солдаты ВСУ] сидели пили чай», — сказал командир.

Российские военнослужащие за неделю освободили восемь населенных пунктов. За последние сутки под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Косовцево в Запорожской области.

Штурмовики группы «Восток» провели бесшумно операцию по зачистке Косовцево в Запорожской области, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Тайфун. Он также добавил, что бойцы зачистили украинский пункт управления беспилотниками.

Как сообщил RT, Владимир Зеленский потребовал от партнеров Украины поставить новые системы ПВО Киеву после ударов. Глава киевского режима указал, что поставки должны быть достаточными и своевременными. Кроме того, Зеленский призывал власти США и Европы ответить «действительно сильными шагами» на действия России после ударов по Украине.