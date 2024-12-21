Украинку заочно арестовали по делу о покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал агента СБУ Ярославу Хрестину по делу о покушении на бывшего подполковника украинской спецслужбы Василия Прозорова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, Хрестина передала из Варшавы взрывчатку для подрыва автомобиля офицера. Срок ареста — два месяца — будет исчисляться с момента задержания в России или экстрадиции.

Покушение на Прозорова произошло 12 апреля. Его автомобиль взорвали у жилого дома на Коровинском шоссе в Москве. Сам бывший офицер СБУ остался жив и назвал произошедшее терактом киевского режима.

Через несколько дней в столице задержали украинского агента, устроившего подрыв. ФСБ сообщила, что в 2022 году он выехал на Украину, где его завербовали и дали приказ убить Прозорова. А в Луганске поймали еще одного соучастника, который следил за подполковником и тем самым помогал организовывать покушение.