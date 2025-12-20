Украине посоветовали готовиться к боевым действиям в 2026 году

Украине необходимо готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году. Об этом телеканалу Fox News сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер

«Увидим, что будет в результате встреч в Майами, но Украина должна быть готова к борьбе в 2026 году», — заявил он.

Уиттакер отметил, что США хотят способности Украины защитить себя в военном конфликте, но так желают завершения боевых действий.

«Если мы войдем без мирного соглашения в зиму, то станет ясно, что боевые действия продолжатся», — заключил постпред США при НАТО.

Уиттакер добавлял, что в украинском урегулировании остались детали и нюансы. По его словам, предстоящие переговоры в Майами дадут понять, можно ли достичь сделки.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Россия и Украина приблизились к урегулированию максимально за последние три года.