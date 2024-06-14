Украина вывезла на зарубежные рынки рекордное количества зерна

Экспорт украинского зерна в феврале–мае превысил пять миллионов тонн, что стало рекордом за последние шесть лет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным украинского Минсельхоза, компании с февраля по май вывезли 22,2 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя. В среднем они отправляли за рубеж по 5,56 миллиона тонн в месяц.

Предыдущие шесть лет с февраля по май Украина вывозила в другие страны порядка 14,7 миллиона тонн зерна. До начала проведения спецоперации объем экспорта в этот период составлял 15,7 миллиона тонн.

Главными покупателями зерна были Испания, Китай и Турция. По мнению эксперта Леонида Хазанова, увеличение объемов экспорта может быть связано с наступлением ВС России и растущими негативными настроениями среди украинских аграриев.

«Аграрии стремятся любой ценой продать зерно за границу, чтобы получить за него валюту, а не фантики в виде гривны», — подчеркнул он.

Ранее генпрокурор Украины Дмитрий Вербицкий заявил, что большая часть зерна вывозится из страны нелегально. По его словам, из-за этого государство теряет миллионы гривен.