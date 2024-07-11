Украина соберет второй мирный саммит, но Москва уже отказалась ехать

Украина может собрать вторую конференцию для обсуждения урегулирования. Россия уже отказалась на нее приезжать. О ситуации — в авторской колонке обозревателя 360.ru Михаила Ракитского.

Торопится Киев: агентство Bloomberg, ссылаясь на американские и украинские источники, рассказало, что [президент Украины Владимир] Зеленский собирается собрать вторую конференцию для обсуждения мирного плана. Своего мирного плана, что немаловажно. Россия в лице замглавы МИД Михаила Галузина уже ответила отказом на возможную инициативу Украины.

А теперь подробнее. Почему Киев торопится?

Саммит он хочет организовать до ноября, до выборов президента США. Учитывая, что [Джо] Байден уступает своему конкуренту [Дональду] Трампу, ему нужен какой-то громкий информационный фон, масштабная дипломатическая победа.

Престарелый политик сможет говорить — «это я усадил Москву и Киев за стол переговоров». Но судя по всему, план провалился, не начав реализовываться.

В российском МИД сказали — не поедем. Не будет Кремль обсуждать инициативы офиса на Банковой: «мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных „саммитах“ участвовать не собираемся», — сказал как отрезал замминистра Галузин.

А может быть, есть еще одна причина?

Может быть, Москва считает, что в Овальном кабинете должен оказаться Трамп, с которым проще вести дела, хотя бы потому, что его предвыборная кампания строится на «прекращении огня за сутки», и потому Россия отказывается от саммита, даже не получив приглашения? Согласись она на это — в рукаве у Байдена появится козырь, который он рано или поздно использует против Кремля.

Такая она, сложная политика — простыми словами Ракитского.