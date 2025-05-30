Украина посеяла смертельный урожай. Боец СВО показал мины-грибы на линии соприкосновения

На линии боевых действий в районе Часова Яра российские разведчики обнаружили новые противопехотные мины, замаскированные под элементы ландшафта. Чем они опасны и как действуют рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой боец с позывным Суетной, выполняющий боевые задачи в зоне СВО.

Взрывные устройства российские бойцы прозвали «печеньки», «грибы» и «колокольчики» из-за внешнего вида и принципа установки.

Как рассказал военнослужащий, «печеньки» реагируют на металл — детонатор срабатывает, когда над миной проносится любое металлическое снаряжение или техника.

«Есть замаскированные под шампиньоны. Внешне как гриб, вот один в один почти, но у него посередине шляпки саморез вкручен. Тоже „нажимники“», — объяснил российский разведчик.

Такие ловушки рассыпаны среди лесополос и подлеска, поэтому обнаружить их без тщательного осмотра практически невозможно.

Еще один вариант ловушки замаскирован под моток соломы. По словам собеседника 360.ru, по бокам такого тюка можно пройти беспрепятственно, однако прямое попадание ноги на центральную часть приводит к мгновенному взрыву.

К минам-«колокольчикам» бойцы, по их словам, уже привыкли. Их ВСУ используют чаще всего. Речь идет о кассетном боеприпасе, его могут сбросить с квадрокоптера, или доставить к локации ракетой.

ВСУ минировали район Часова Яра и в прошлом году. Российские военные рассказывали, что большие площади Украина засевала боеприпасами при помощи РСЗО западного образца.