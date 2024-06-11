Украина получит в июле 1,5 миллиарда евро из доходов от активов России

Украина уже в июле получит доступ к 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Ее процитировало РИА «Новости» .

«Уже в июле первые 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования российских активов будут доступны для Украины, 90% из них пойдут на оружие», — указала она.

Глава ЕК отметила, что на саммите «Большой семерки» пройдет дискуссия о том, как быстрее предоставить украинскому руководству возможность получить доходы от заблокированных российских активов. Фон дер Ляйен также анонсировала начало переговоров о приеме Украины в Евросоюз. По ее словам, обсуждение состоится до конца июня.

Ранее государства ЕС и «Большой семерки» начали рассматривать вопрос «конфискации» доходов от российских активов. В мае парламент Эстонии принял закон, «позволяющий» изъять 37 миллионов евро.