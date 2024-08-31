Украина получила хорватскую машину для разминирования DOK-ING MV-4

Хорватия передала Украине символические ключи от роботизированной системы разминирования DOK-ING MV-4. Церемония вручения состоялась на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге, сообщило РИА «Новости» .

Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич заявил, что страны — участницы донаторской конференции 2023 года в Загребе собрали почти миллиард евро на помощь Украине в разминировании территорий. Он вручил замминистра экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву символические ключи от DOK-ING MV-4.

«На международном уровне мы — часть коалиции по разминированию на Украине по инициативе Литвы, у нас есть все основания верить, что эта коалиция даст заметные результаты», — сказал хорватский министр.

Компания-производитель роботизированной системы показала промо-ролик, в котором рассказала о сотрудничестве с Украиной. Предприятие обучило 150 специалистов по разминированию и передало военным 42 машины.

Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины воспользовались американскими бронированными машинами разминирования M1132 Stryker. «Известия» сообщили, что в первых же боях военные потеряли до 10% арсенала.