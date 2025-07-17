Украина передала России тела 19 погибших бойцов
Россия получила от украинской стороны 19 тел погибших бойцов ВС РФ. Об этом заявил помощник президента, руководитель переговорной группы по украинскому конфликту Владимир Мединский.
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Украина передала России тела 19 погибших бойцов
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