Украина отправила уголовников на границу Курской области

Среди боевиков ВСУ, участвующих в рейдах в Курской области, есть бывшие осужденные. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Офицер ВСУ с позывным Алекс рассказал, что уголовники «выполняют поставленные задачи без замечаний». В издании подчеркнули, что на официальном уровне эта информация не подтверждалась.

Французская газета Le Monde в июле сообщила, что ряды ВСУ пополнили 5,5 тысячи осужденных. По ее данным, бойцы с уголовным прошлым имеют те же права, что и обычные солдаты. Исключением для них является только отпуск, так как у некоторых бывших заключенных может возникнуть желание сбежать.

Минобороны России подтвердило, что в боях на Курском направлении ВСУ лишились 1120 боевиков. Также они потеряли 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров и восемь БМП, сообщил RT.