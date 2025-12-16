Угрозу БПЛА объявили под Петербургом: мобильный интернет снова работает с перебоями

Режим воздушной опасности объявили рано утром в Ленинградской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Также глава области предупредил о возможном понижение скорости мобильного интернета.

Известно, что один дрон уже уничтожен над Киришским районом Ленобласти. При этом читатели 360.ru отмечают, что не получили утром СМС-сообщения об угрозе БПЛА.

Два дрона за утро сбили силы ПВО на подлете к Москве. Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин. В Шереметьеве на фоне происходящего ввели временные ограничения.

В общей сложности за ночь силы ПВО сбили над Россией 83 украинских дрона.