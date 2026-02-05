Удостоверения и технику вручили ветеранам СВО в Солнечногорске

Встреча продолжилась в неформальной обстановке за чаепитием и символизировала переход ветеранов к новой роли наставников и активных общественных деятелей. Кроме того, в мероприятии приняли участие советник главы муниципалитета Виктория Куракова и руководитель фракции Единая Россия в Совете депутатов округа Ольга Гончар.

«Их главная битва сейчас — за благополучие своих семей, за развитие родного города, за будущее, которое они отстояли с оружием в руках. Наша приоритетная задача — оказать им всестороннее содействие в этой новой жизни: в социальной и профессиональной адаптации. Вместе с Ассоциацией ветеранов СВО мы создаем эффективную систему поддержки для решения любых вопросов. И кстати нам очень во многих вопросах помогают и „Молодая Гвардия“ Единой России», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Завершилась церемония передачей генератора от администрации округа, который будет отправлен на передовую вместе с одним из бойцов.

Участники специальной военной операции и их семьи могут получить поддержку, обратившись в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска по адресу: улиуа Красная, дом 22 А, ТЦ «Солнечный», 1 этаж. Для вступления в Ассоциацию необходимо связаться по телефону: +7 (996) 966-33-70.