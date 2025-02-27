Удары российских войск ликвидировали сотрудников СБУ в Запорожье

Подпольщик Лебедев заявил о ликвидации сотрудников СБУ при ударах по Запорожью

Нанесенные в конце января удары российских войск по закрытому комплексу регионального управления СБУ в Запорожье привели к ликвидации не менее 10 сотрудников украинской спецслужбы. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что получил информацию от коллег, которые сейчас находятся в подконтрольном ВСУ городе.

Лебедев добавил, что первый удар по главному зданию крытого комплекса нанес беспилотник. Запущенный российскими войсками дрон влетел в кабинет на четвертом этаже, где начался пожар,

«После удара приехало несколько машин скорой помощи, а сотрудники МЧС пытались найти выживших», — заявил собеседник агентства.

По информации подпольщика, в результате удара погибли около 10 человек, четверо получили серьезные ранения.

Лебедев добавил, что второй удар российские войска нанесли через несколько дней. На этот раз ударный беспилотник атаковал внутренний двор закрытого комплекса, где находились автомобили сотрудников СБУ.

«Сдетонировала одна или две машины, звук был сдвоенным», — добавил подпольщик.

В конце сентября прошлого года координатор николаевского подполья заявил, что массированный удар российских войск по Запорожью полностью разрушил здание СБУ, в котором находились офицеры одной из стран НАТО. Лебедев подчеркнул, что получил от медиков из бригад скорой помощи информацию, что из-под завалов достали тела не менее 15 иностранцев.