Под Сумами бригада ВСУ потеряла шесть САУ «Богдана» на $20 млн

Одна из бригад ВСУ в ходе боев в Сумской области принесла Киеву убытков на 20 миллионов долларов (более 1,6 миллиарда рублей). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Силовики уточнили, что 68-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ потеряла в течение месяца шесть самоходных артиллерийских установок «Богдана». Аналогичная ситуация произошла и с другими образцами вооружения, в числе которых буксируемые гаубицы.

Собеседник агентства пояснил, что колесный вариант САУ «Богдана» на шасси Tatra обходится украинскому бюджету примерно в 3,3 миллиона долларов (более 268 миллионов рублей) за единицу.

«Таким образом неопытная бригада принесла убытков в около 20 миллионов долларов за месяц», — отметил он.

Бригада могла потерять технику по ряду причин, начиная от неопытного личного состава и заканчивая неадекватными задачами командования ВСУ. Расчеты, потерявшие свои САУ, могут перевести в другие подразделения.

Еще этим летом сообщали, что обстановка в Сумской области для боевиков ВСУ складывалась очень тяжелая. Российские войска и авиация уничтожали солдат противника и ровняли их позиции с землей авиабомбами.